Коломойский прокомментировал слухи о своей причастности к Карпатам

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский отреагировал на информацию о том, что он владеет долей в львовских Карпатах.

"Карпаты не могут продать, потому что я владею 50 процентами клуба? Неправда. Никогда такого не было. Откуда вы это взяли?

Игроки Карпат бойкотировали тренировку – зимние сборы под большой угрозой

Вы Дыминского вообще давно видели? Сколько лет он уже отсутствует. Помню, в Карпатах был вполне нормальный парень директором – Игорь Дедышин. С тех пор ничего нет", – подчеркнул Коломойский в комментарии Tribuna.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что украинский бизнесмен Петр Дыминский намерен продать Карпаты.

Суркисы хотят взыскать с Порошенко 140 млн долларов – дело, к которому причастен Коломойский, рассмотрят в Лондоне