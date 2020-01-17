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Коломойский прокомментировал слухи о своей причастности к Карпатам

17 января 14:38 485 Читати українською
Коломойский прокомментировал слухи о своей причастности к Карпатам
Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

Известный украинский олигарх Игорь Коломойский отреагировал на информацию о том, что он владеет долей в львовских Карпатах.

"Карпаты не могут продать, потому что я владею 50 процентами клуба? Неправда. Никогда такого не было. Откуда вы это взяли?

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Вы Дыминского вообще давно видели? Сколько лет он уже отсутствует. Помню, в Карпатах был вполне нормальный парень директором – Игорь Дедышин. С тех пор ничего нет", – подчеркнул Коломойский в комментарии Tribuna.

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что украинский бизнесмен Петр Дыминский намерен продать Карпаты.

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17 января
1087
Теги
Карпаты Карпаты Игорь Коломойский Игорь Дедышин
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