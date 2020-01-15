Димінський готується до продажу Карпат, – ЗМІ

Львівський клуб перебуває на порозі великих змін.

Львівські Карпати можуть найближчим часом змінити власника – акціями футбольного клубу цікавляться як в Україні, так і за її межами, повідомляє видання УНН.

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"Так, ця інформація відповідає дійсності. Як відомо, Карпати перебувають на стадії процесу отримання території стадіону Україна в довготривалу оренду на пільгових умовах для створення масштабного інвестиційного проекту – реконструкції стадіону та спорудження спортивно-відпочинкового комплексу. Реалізація цього бачення має дозволити клубу стати міцним та впевнено дивитися в майбутнє. Звісно, цей задум вимагає вкладення солідних інвестицій. Тож ФК Карпати відкритий для залучення великого бізнесу – як у форматі співучасників проекту, так і через процес зміни структури власності клубу", – сказав у коментарі виданню виконавчий директор ФК Карпати Ростислав Ящишин.

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Інформацію щодо можливості придбання клубу російським мільярдером Михайлом Фрідманом, що напередодні з’явилась у ЗМІ, у клубі і не підтвердили, і не спростували, зазначивши, що “називати конкретні прізвища наразі передчасно”.

"Можу підтвердити – інтерес до проекту справді існує, і не тільки з України. Однак предметно можна буде говорити лише після проведених перемовин із зацікавленими сторонами", – резюмував Ящишин.

Нагадаємо, Карпати представлені двома основними юрособами, а саме ТОВ "Народна команда "Футбольний клуб "Карпати" та ТОВ "Клуб професійного футболу "Карпати", однак за неофіційною інформацією, клуб з 2001 року належить українському бізнесмену Петру Димінському.

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