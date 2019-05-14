"Коломойський не має ніякої ролі в Карпатах", – виконавчий директор Ящишин

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів про участь Ігоря Коломойського в житті львівського клубу.

"Станом на сьогодні ролі другого інвестора немає. Немає ніякої ролі. Наскільки мені відомо, другий інвестор ніяким чином не живе клубом, не приймає ніяких рішень і ніяким чином не реагує на те, що тут відбувається.

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Ніякої допомоги взагалі. Все фінансове навантаження лежить на плечах одного інвестора – Петра Димінського", – поділився Ящишин в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, вчора нібито вболівальники Карпат звернулися до Петра Димінського та Ігоря Коломойського з проханням передати їм керівництво клубом, але ультрас львівського клубу заявили, що не мають до цього відношення.

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