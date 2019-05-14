toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

"Коломойський не має ніякої ролі в Карпатах", – виконавчий директор Ящишин

14 травня 10:02 638 Читать на русском
"Коломойський не має ніякої ролі в Карпатах", – виконавчий директор Ящишин
Ігор Коломойський / Інформатор

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів про участь Ігоря Коломойського в житті львівського клубу.

"Станом на сьогодні ролі другого інвестора немає. Немає ніякої ролі. Наскільки мені відомо, другий інвестор ніяким чином не живе клубом, не приймає ніяких рішень і ніяким чином не реагує на те, що тут відбувається.

Ультрас Карпат: Автори звернення до Димінського та Коломойського не мають нічого спільного з фанатським рухом

Ніякої допомоги взагалі. Все фінансове навантаження лежить на плечах одного інвестора – Петра Димінського", – поділився Ящишин в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, вчора нібито вболівальники Карпат звернулися до Петра Димінського та Ігоря Коломойського з проханням передати їм керівництво клубом, але ультрас львівського клубу заявили, що не мають до цього відношення.

"Димінському не сподобалося, що я не здав гру": Мартищук розкрив шокуючі деталі договірного матчу Металіст – Карпати

blog_ava
Агент Маліновського підтвердив трансфер гравця в інший клуб
10:28
7828
Теги
Карпати Карпати Ростислав Ящишин Ігор Коломойський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
19
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук