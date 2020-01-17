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Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра

08:00 7084 Читать на русском
Коломойський назвав причину "смерті" Дніпра
Ігор Коломойський / Фото з відкритих джерел

Олігарх і колишній власник Дніпра Ігор Коломойський двома словами описав ситуацію навколо свого футбольного клубу.

"Чому помер клуб? Там були причини. Від внутрішньої хвороби. Чи підтримую я фінансово СК Дніпро-1? Ні. Не маю права, лише морально", – сказав Коломойський у коментарі виданню Tribuna.

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Нагадаємо, Дніпро був заснований у 1918 році. У радянський час клуб двічі ставав чемпіоном країни (1983, 1988), а також здобув Кубок і Суперкубок СРСР у 1989 році. Також дніпряни ставали віце-чемпіонами України в сезонах 1992/93 і 2013/14. Останній вагомий успіх команди пов'язаний із Лігою Європи: у сезоні 2014/15 Дніпро грав у фіналі турніру, де поступився іспанській Севільї (2:3).

Після цього в Дніпрі почалися проблеми. Спочатку з дніпрян кілька разів знімали очки через борги перед екс-тренером Хуанде Рамосом і його тренерським штабом. За підсумками сезону 2016/17 клуб посів 11 місце в УПЛ і вилетів у Першу лігу, але за рішенням ФІФА клуб понизили до Другої ліги. З сезону 2018/19 клуб позбавили професіонального статусу, і спортсмени почали грати в аматорському чемпіонаті. Однак влітку 2019 року з'ясувалося, що Дніпро не заявлений на новий сезон чемпіонату України навіть серед аматорських колективів.

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