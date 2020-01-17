Коломойский назвал причину "смерти" Днепра

Олигарх и бывший владелец Днепра Игорь Коломойский в двух словах описал ситуацию вокруг своего футбольного клуба.

"Почему умер клуб? Там были причины. От внутренней болезни. Поддерживаю ли я финансово СК Днепр-1? Нет. Не имею права, только морально", – сказал Коломойский в комментарии изданию Tribuna.

Сваток: По моим ощущениям, СК Днепр-1 – это тот же Днепр

Напомним, Днепр был основан в 1918 году. В советское время клуб дважды становился чемпионом страны (1983, 1988), а также завоевал Кубок и Суперкубок СССР в 1989 году. Также днепряне становились вице-чемпионами Украины в сезонах 1992/93 и 2013/14. Последний весомый успех команды связан с Лигой Европы: в сезоне 2014/15 Днепр играл в финале турнира, где уступил испанской Севилье (2:3).

После этого в Днепре начались проблемы. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб понизили до Второй лиги. С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако летом 2019 года выяснилось, что Днепр не заявлен на новый сезон чемпионата Украины даже среди любительских коллективов.

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