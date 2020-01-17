toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Коломойский назвал причину "смерти" Днепра

17 января 08:00 2621 Читати українською
Коломойский назвал причину "смерти" Днепра
Игорь Коломойский / Фото из открытых источников

Олигарх и бывший владелец Днепра Игорь Коломойский в двух словах описал ситуацию вокруг своего футбольного клуба.

"Почему умер клуб? Там были причины. От внутренней болезни. Поддерживаю ли я финансово СК Днепр-1? Нет. Не имею права, только морально", – сказал Коломойский в комментарии изданию Tribuna.

Сваток: По моим ощущениям, СК Днепр-1 – это тот же Днепр

Напомним, Днепр был основан в 1918 году. В советское время клуб дважды становился чемпионом страны (1983, 1988), а также завоевал Кубок и Суперкубок СССР в 1989 году. Также днепряне становились вице-чемпионами Украины в сезонах 1992/93 и 2013/14. Последний весомый успех команды связан с Лигой Европы: в сезоне 2014/15 Днепр играл в финале турнира, где уступил испанской Севилье (2:3).

После этого в Днепре начались проблемы. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб понизили до Второй лиги. С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако летом 2019 года выяснилось, что Днепр не заявлен на новый сезон чемпионата Украины даже среди любительских коллективов.

"Відставка Маркевича – особисте рішення": Сергій Нагорняк – про фінал із Севільєю, талант Лєднєва і невдачу у Спартаку

blog_ava
Динамо официально разорвало контракт с легионером
17 января
1540
Теги
Игорь Коломойский Днепр Днепр
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
час
:
45
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук