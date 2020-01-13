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Сваток: За моїми відчуттями, СК Дніпро-1 – це той же Дніпро

15:35 137 Читать на русском
Сваток: За моїми відчуттями, СК Дніпро-1 – це той же Дніпро
Олександр Сваток / фото: Дніпро

Новачок СК Дніпро-1 Олександр Сваток прокоментував своє повернення в чемпіонат України.

"У мене було кілька пропозицій з Туреччини, Польщі та Росії. Варіант з Росією відразу відпадав, а клуби Туреччини і Польщі мені здалися менш привабливими, ніж пропозиція СК Дніпро-1.

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За моїми відчуттями, це той же Дніпро – левова частка хлопців, тренерський штаб і персонал залишилися. База та ж. Стадіон. З багатьма хлопцями я залишався на зв'язку: Когут, Вакулко, Кравченко, Лопирьонок, Супряга...

Я знаю вимоги і амбіції Михайленка. Все це мені імпонує. Тренер намагається прищепити Дніпру сучасний, не нудний футбол. У нього всі хлопці розуміють, що і для чого роблять. Я точно знаю, що у Михайленка можна рости як футболіст", – зазначив Сваток в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, нещодавно Сваток перебрався у СК Дніпро-1 з Хайдука. Олександр провів 19 матчів за хорватський клуб, в який перейшов у минулому сезоні.

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