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Коло Туре поповнить тренерський штаб Роджерса у Лестері

18:25 212 Читать на русском
Коло Туре поповнить тренерський штаб Роджерса у Лестері
Брендан Роджерс та Коло Туре / Фото ФК Селтік

Легенда Арсенала Коло Туре та північноірландський фахівець Брендан Роджерс знову працюватимуть разом.

Івуарійський екс-захисник Коло Туре працюватиме у тренерському штабі Лестера, повідомляє The Herald.

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Варто відзначити, що новий наставник "лисиць" Брендан Роджерс та Коло Туре разом працювали у шотландському Селтіку. Свого часу 37-річний івуарієць виступав під наставництвом Роджерса у Ліверпулі.

Коло Туре відомий своєю грою за Арсенал, Манчестер Сіті, Ліверпуль та Селтік.

Після 28-ми турів АПЛ Лестер посідає 11 сходинку турнірної таблиці.

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Теги
Англія Коло Туре Коло Туре Лестер Сіті Лестер Сіті Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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