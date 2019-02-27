Швед: Радий за Роджерса, бажаю йому успіхів у Лестері

Атакувальний хавбек Карпат Мар'ян Швед прокоментував відхід Брендана Роджерса з посади наставника Селтіка, до лав якого українець повинен приєднатись найближчого літа.

Нагадаємо, вчора Брендан Роджерс покинув Селтік, підписавши контракт з Лестером до літа 2022 року. З літа 2016-го спеціаліст очолював Селтік, з яким двічі поспіль став чемпіоном Шотландії.

"Швед – найкраща угода Селтіка за роки, поцупили за безцінь", – шотландські фанати вже шаленіють від лідера Карпат

"Я за нього тільки радий, для нього це крок вперед, адже Лестер – дуже хороша команда. Буду знайомитися влітку з новим тренером, на мене це ніяк не впливає.

Я спілкувався з Роджерсом. Він – хороша людина, бажаю йому успіхів у новому клубі. По розмові я відчував, що він на мене розраховує. Він сподобався мені, як тренер. Спілкувалися навіть іспанською мовою.

Чи добре для мене те, що Роджерс покинув Селтік? Не можу сказати. Я ж із ним не працював", – розповів Швед в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, у січні Швед підписав контракт із Селтіком, а за Карпати виступає на правах оренди до завершення поточного сезону. До слова, Селтік вже знайшов заміну Роджерсу – наставником "кельтів" став Ніл Леннон.