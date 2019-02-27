Коло Туре пополнит тренерский штаб Роджерса в Лестере

Легенда Арсенала Коло Туре и североирландский специалист Брендан Роджерс снова будут работать вместе.

Ивуарийский экс-защитник Коло Туре будет работать в тренерском штабе Лестера, сообщает The Herald.

Швед: Рад за Роджерса, желаю ему удачи в Лестере

Стоит отметить, что новый наставник "лис" Брендан Роджерс и Коло Туре вместе работали в шотландском Селтике. В свое время 37-летний ивуариец выступал под наставничеством Роджерса в Ливерпуле.

Коло Туре известен своей игрой за Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль и Селтик.

После 28-ми туров АПЛ Лестер занимает 11 строчку турнирной таблицы.

Зідан, Моурінью, Конте та ще 7 "феніксів", перероджених з попелу: топ-10 тренерів, які засяяли після гучних провалів