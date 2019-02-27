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Коло Туре пополнит тренерский штаб Роджерса в Лестере

18:25 17 Читати українською
Коло Туре пополнит тренерский штаб Роджерса в Лестере
Брендан Роджерс и Коло Туре / Фото ФК Селтик

Легенда Арсенала Коло Туре и североирландский специалист Брендан Роджерс снова будут работать вместе.

Ивуарийский экс-защитник Коло Туре будет работать в тренерском штабе Лестера, сообщает The Herald.

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Стоит отметить, что новый наставник "лис" Брендан Роджерс и Коло Туре вместе работали в шотландском Селтике. В свое время 37-летний ивуариец выступал под наставничеством Роджерса в Ливерпуле.

Коло Туре известен своей игрой за Арсенал, Манчестер Сити, Ливерпуль и Селтик.

После 28-ми туров АПЛ Лестер занимает 11 строчку турнирной таблицы.

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Теги
Англия Коло Туре Коло Туре Лестер Сити Лестер Сити Брендан Роджерс Брендан Роджерс
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