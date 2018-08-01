Колліна покинув посаду глави суддівського комітету УЄФА

Відомий італійський екс-арбітр П'єрлуїджі Колліна пішов із посади голови суддівського комітету УЄФА. Наступником "Фантомаса" став його співвітчизник Роберто Розетті.

58-річний італієць подав у відставку із займаної посади, повідомляє Sky Sports.

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За інформацією видання, мотиви такого рішення Колліни є особистими. Екс-арбітр ФІФА очолював суддівський комітет УЄФА з 2010 року. Крім цього, в 2010-2017 рр. він був куратором суддівського корпусу в Україні, а минулого року розірвав контракт за власною ініціативою.

Замінить П'єрлуїджі Колліну на посаді його колега з Італії Роберто Розетті. Кар'єру арбітра він завершив у 2010 році та працював главою департаменту суддівства та інспектування Російського футбольного союзу в 2011-2013 роках.