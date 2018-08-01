VAR буде впроваджений із нового сезону Ліги 1

Система відеодопомоги арбітрам матчів зі стартом сезону 2018/19 працюватиме у французькій Лізі 1.

У чемпіонаті Франції почнуть використовувати VAR, повідомляє France Football.

За інформацією видання, систему Відеоасистент арбітра використовуватимуть у всіх поєдинках найвищого французького дивізіону, а також у матчах Кубка Франції та Кубка ліги починаючи зі стадії 1/4 фіналу.

Прем'єрне використання VAR станеться у матчі 1-го туру Ліги 1 між Марселем і Тулузою. Поєдинок відбудеться 10 серпня.

Відзначимо, що системою вже користуються у німецькій Бундеслізі, італійській Серії А та португальській Прімейрі. Також VAR став вагомим чинником для прийняття рішень арбітрами під час чемпіонату світу-2018.

Відеопомічник арбітра (VAR). Як працює система відеоповторів майбутнього