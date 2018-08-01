Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА

Известный итальянский экс-арбитр Пьерлуиджи Коллина ушел с поста председателя судейского комитета УЕФА. Преемником "Фантомаса" стал его соотечественник Роберто Розетти.

58-летний итальянец подал в отставку с занимаемой должности, сообщает Sky Sports.

VAR будет внедрен с нового сезона Лиги 1

По информации издания, мотивы такого решения Коллина являются личными. Экс-арбитр ФИФА возглавлял судейский комитет УЕФА с 2010 года. Кроме этого, в 2010-2017 гг. он был куратором судейского корпуса в Украине, но в прошлом году разорвал контракт по собственной инициативе.

Заменит Пьерлуиджи Коллинк в должности его коллега из Италии Роберто Розетти. Карьеру арбитра он завершил в 2010 году и работал главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза в 2011-2013 годах.