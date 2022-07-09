Бразилець став гравцем Севільї, інформує офіційний сайт андалусійців. Контракт розрахований на 5 років.

Динамо отримало пропозицію від Севільї щодо Циганкова – джерело розкрило скромну суму

Раніше ЗМІ розкрили умови договору між клубами. Галатасарай отримає 12 млн євро+5 млн передбачені бонусами. Турецький гранд може радіти хорошому прибутку – 3 роки тому Маркао придбали у Шавеша всього за 4 млн євро.

Додамо, що 26-річний бразилець кілька вікон поспіль був ціллю Мірчі Луческу, однак перейти в Динамо так і не судилося. Тепер Маркао став першим новачком Севільї у нинішнє міжсезоння.

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