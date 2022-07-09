Бразилец стал игроком Севильи, сообщает официальный сайт андалусийцев. Договор рассчитан на 5 лет.

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Ранее СМИ раскрыли условия договора между клубами. Галатасарай получит 12 млн евро+5 млн предусмотрены бонусами. Турецкий гранд может радоваться хорошей прибыли – 3 года назад Маркао приобрели у Шавеша всего за 4 млн. евро.

Добавим, что 26-летний бразилец несколько окон подряд был целью Мирчи Луческу, однако перейти в Динамо так и не суждено. Теперь Маркао стал первым новичком Севильи в нынешнее межсезонье.

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