Мужчина завершил профессиональную карьеру в 2010 году и стал наркокурьером. Накануне он был приговорен к 8 годам заключения за незаконную деятельность, сообщает BBC Sport .

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43-летний Максвелл, по данным прессы, зарабатывал всего 500 фунтов в месяц, доставляя кокаин покупателям. Банда, в которой он работал, использовала его дом для хранения наркотиков. Во время обыска там обнаружили 60 кг кокаина и 2,5 миллиона фунтов наличных. Лейтон был одним из восьми обвиняемых, общий срок их заключения составляет 80 лет.

Полузащитник делал первые шаги в футболе в школе Ливерпуля, после чего играл за Свонси, Кардифф и ряд клубов из низших дивизионов Англии.

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