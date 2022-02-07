Дербі Каунті може перейти у власність Майка Ешлі, який не так давно продав Ньюкасл шейхам.

У команди Вейна Руні скрутне становище. Дербі Каунті перебуває у зоні вильоту з Чемпіоншипу, набравши 15 очок у 29 турах. Команда була вимушена стартувати з -21 очка штрафу через фінансові проблеми. У клубу десятки мільйонів боргів.

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"Він на 100 відсотків зацікавлений у покупці клубу. Він бачить, що клуб може досягти успіху. Майк Ешлі все ще дуже багата людина, яка має кошти, які може вкласти в клуб, і має ділові вміння, щоб змінити ситуацію.

Проте процес переговорів затягується, що розчаровує Ешлі. Перешкодити придбанню клубу може його борг у 60 мільйонів фунтів, ситуація зі стадіоном, який не належить клубу та судові позови. Він завжди сповнений надії. За ці роки ми брали участь у багатьох угодах – у деяких ми досягали успіху, у деяких – ні. Я знаю, що він хотів би це зробити, але ніколи нічого не можна гарантувати", – розповів Кіт Бішоп, керівник відділу зв'язків із громадськістю Майка Ешлі, повідомляє Sky Sports.

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