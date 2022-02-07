У команды Уэйна Руни затруднительное положение. Дерби Каунти находится в зоне вылета из Чемпионшипа, набрав 15 очков в 29 турах. Команда была вынуждена стартовать с -21 очка штрафа из-за финансовых проблем. У клуба десятки миллионов долгов.

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"Он на 100 процентов заинтересован в покупке клуба. Он видит, что клуб может добиться успеха. Майк Эшли все еще очень богатый человек, у которого есть средства, которые может вложить в клуб, и имеет деловые умения, чтобы изменить ситуацию.

Однако процесс переговоров затягивается, что разочаровывает Эшли. Помешать приобретению клуба может его долг в 60 миллионов фунтов, ситуация со стадионом, не принадлежащим клубу и судебные тяжбы. Он всегда полон надежды. За эти годы мы участвовали во многих соглашениях – в некоторых мы преуспевали, в некоторых – нет. Я знаю, что он хотел бы это сделать, но никогда ничего нельзя гарантировать", – рассказал Кит Бишоп, руководитель отдела по связям с общественностью Майка Эшли, сообщает Sky Sports.

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