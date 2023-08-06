"Я думав, що добре розуміюся на футболі, коли прийшов у Сіті. Пеп змусив мене відчути, що я нічого не знаю. Він відкрив мені очі на багато речей, він наче заново винайшов мій мозок.

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Бути захисником в команді Пепа дуже приємно. У нього великі очікування від кожного, хто хоче грати в основі. Приємно, коли ти виконуєш на тренуваннях те, що він вимагає, а потім бачиш, як це працює в грі. Мені це дуже подобається, я вчуся. Кожен рік щось нове.

Я завжди кажу, що коли ти щасливий у чомусь, ти отримуєш від цього більше задоволення. Зараз і я, і мої партнери по команді щасливі, і саме за таких умов ми можемо якнайкраще проявити себе", – Daily Mail.

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