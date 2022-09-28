У віці 32 років колишній півзахисник Лідса, Астон Вілли, Манчестер Сіті та Евертона Фабіан Делф оголосив про завершення ігрової кар'єри. Йому так і не вдалося знайти варіанти продовження кар'єри після завершення контракту з ліверпульским клубом.

Колишній переможець Ліги чемпіонів у складі Челсі завершив кар'єру

"Сьогодні я оголошую про завершення кар'єри, відчуваючи лише радість і подяку за те, що дала мені ця чудова гра. Передаю велике вітання моїй сім'ї, друзям, гравцям та співробітникам чудових клубів, які мені пощастило представляти. Дякую вболівальникам за підтримку!", – написав Делф у своєму Instagram.

Делф вигравав трофеї лише у складі Манчестер Сіті під керівництвом Пепа Гвардіоли. У складі "городян" Фабіан провів лише один сезон – 2017/18 – як наближений до основи гравець, коли заміняв на лівому фланзі оборони травмованого Бенжамена Менді. Його конкурентом за позицією того сезону був Олександр Зінченко.

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