В возрасте 32 лет бывший полузащитник Лидса, Астон Виллы, Манчестер Сити и Эвертона Фабиан Делф объявил о завершении игровой карьеры. Ему так и не удалось найти варианты продолжения карьеры после завершения контракта с ливерпульским клубом.

Бывший победитель Лиги чемпионов в составе Челси завершил карьеру

"Сегодня я объявляю о завершении карьеры, испытывая только радость и благодарность за то, что дала мне эта прекрасная игра. Передаю большой привет моей семье, друзьям, игрокам и сотрудникам замечательных клубов, которые мне посчастливилось представлять. Спасибо болельщикам за поддержку!", – написал Делф в своём Instagram.

Делф выигрывал трофеи только в составе Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы. В составе "горожан" Фабиан провёл лишь один сезон – 2017/18 – в качестве приближенного к основе игрока, когда заменял на левом фланге обороны травмированного Бенжамена Менди. Его конкурентом по позиции в том сезоне был Александр Зинченко.

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