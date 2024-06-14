"Шановні вболівальники, мій час у чорно-жовтих кольорах добігає кінця після понад 13 років. Для мене було великою честю і задоволенням так довго грати за BVB і бути частиною шляху від 13-го місця в січні 2008 року до того, чим сьогодні є Боруссія Дортмунд.

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Я також хотів би подякувати всім співробітникам BVB, які роблять таку чудову роботу для цього клубу, і, звичайно, незліченній кількості чудових тренерів і фантастичних гравців, яких я тут зустрів. Тримаю кулаки, щоб ми якнайшвидше знову зустрілися на Борсігплац. До того часу я буду вболівати за вас здалеку і, сподіваюся, час від часу на стадіоні. Я буду сумувати за вами.

Не вірте всьому, що ви прочитали за останні кілька днів. Було багато неправди і напівправди. Вплив 35-річного гравця, який не знає, якою буде його кар'єра після літа, безумовно, не був таким великим, як іноді здається в ЗМІ", – написав Хуммельс у своєму Instagram.

Нагадаємо, що нещодавно Борусія оголосила про відхід захисника. Він виступав за "бджіл" з 2019 року, це був його другий прихід у клуб. Загалом Матс провів за дортмундську команду 508 матчів у всіх турнірах, забив 38 голів і віддав 23 асисти. 35-річний Хуммельс залишався ключовим гравцем цьогорічного походу в ЛЧ, який завершився поразкою від Реала в фіналі.

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