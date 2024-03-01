Прес-служба італійського клубу повідомила, що новим наставником команди буде 60-річний фахівець, який замінив на цій посаді Еміліано Біджику.

Колишній клуб Де Дзербі звільнить тренера через півтора тижня після призначення

Давіде Баллардіні розірвав свій контракт з Кремонезе й уклав угоду з Сассуоло до 30 червня 2024 року. За інформацією Джанлуки Ді Марціо, італійський тренер може залишитися на лаві запасних "чорно-зелених" і в наступному сезоні, якщо йому вдасться уникнути вильоту.

Наразі Сассуоло перебуває на 18 місці після 26 зіграних турів. В активі команди 20 очок.

Нагадаємо, що екс-тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі тренував італійський клуб з 2018 по 2021 рік.

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