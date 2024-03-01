Пресс-служба итальянского клуба сообщила, что новым наставником команды будет 60-летний специалист, который заменил на этом посту Эмилиано Биджику.

Бывший клуб Де Дзерби уволит тренера спустя полторы недели после назначения

Давиде Баллардини разорвал свой контракт с Кремонезе и заключил соглашение с Сассуоло до 30 июня 2024 года. По информации Джанлуки Ди Марцио, итальянский тренер может остаться на скамейке запасных "черно-зеленых" и в следующем сезоне, если ему удастся избежать вылета.

Сейчас Сассуоло находится на 18 месте после 26 сыгранных туров. В активе команды 20 очков.

Напомним, что экс-тренер Шахтера Роберто Де Дзерби тренировал итальянский клуб с 2018 по 2021 год.

"Буду проклинать вас бесконечно": абсурдная война за стадион, который едва не сгорел – слезы 84-летнего фана растрогали всех