Ахмед Аль-Салех накинувся на суддю після того, як минулої п'ятниці отримав червону картку в матчі вищого дивізіону проти Аль-Ватба. Як інформує ВВС, 33-річний гравець ударив арбітра ногою, образив і плюнув у нього.

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Партнерам і суперникам Аль-Салеха довелося стримувати екс-капітана збірної Сирії з обох боків. Сирійська футбольна Асоціація дискваліфікувала гравця й оштрафувала його без можливості опротестувати це рішення.

Повідомляється, що після матчу Аль-Салех продовжував ображати суддю в роздягальні.