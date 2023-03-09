Колишній капітан збірної Сирії довічно дискваліфікований – він принизив суддю
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Сирійська футбольна Асоціація довічно дискваліфікувала колишнього капітана національної збірної Ахмеда Аль-Салеха.
Ахмед Аль-Салех накинувся на суддю після того, як минулої п'ятниці отримав червону картку в матчі вищого дивізіону проти Аль-Ватба. Як інформує ВВС, 33-річний гравець ударив арбітра ногою, образив і плюнув у нього.
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Партнерам і суперникам Аль-Салеха довелося стримувати екс-капітана збірної Сирії з обох боків. Сирійська футбольна Асоціація дискваліфікувала гравця й оштрафувала його без можливості опротестувати це рішення.
Повідомляється, що після матчу Аль-Салех продовжував ображати суддю в роздягальні.
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