Бывший капитан сборной Сирии пожизненно дисквалифицирован – он унизил судью
9 марта 00:10 - Читати українською
Сирийская футбольная Ассоциация пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана национальной сборной Ахмеда Аль-Салеха.
Ахмед Аль-Салех набросился на судью после того, как в минувшую пятницу он получил красную карточку в матче высшего дивизиона против Аль-Ватба. Как информирует ВВС, 33-летний игрок ударил арбитра ногой, оскорбил и плюнул в него.
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Партнёрам и соперникам Аль-Салеха пришлось сдерживать экс-капитана сборной Сирии с обеих сторон.
Сирийская футбольная Ассоциация дисквалифицировала игрока и оштрафовала его без возможности опротестовать это решение.
Сообщается, что после матча Аль-Салех продолжал оскорблять судью в раздевалке.
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