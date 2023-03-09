Ахмед Аль-Салех набросился на судью после того, как в минувшую пятницу он получил красную карточку в матче высшего дивизиона против Аль-Ватба. Как информирует ВВС, 33-летний игрок ударил арбитра ногой, оскорбил и плюнул в него.

Спортивный директор Хатайспора погиб в результате землетрясения в Турции

Партнёрам и соперникам Аль-Салеха пришлось сдерживать экс-капитана сборной Сирии с обеих сторон.

Сирийская футбольная Ассоциация дисквалифицировала игрока и оштрафовала его без возможности опротестовать это решение.

Сообщается, что после матча Аль-Салех продолжал оскорблять судью в раздевалке.