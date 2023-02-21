У віці 48 років спортивний директор Хатайспора Танер Савут загинув під завалами після землетрусу. Про це інформує офіційний сайт клубу.

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Савут опинився під завалами ще 6 лютого. Рятувальники намагалися його знайти, але їм так і не вдалося це зробити.

"Ми глибоко засмучені втратою нашого спортивного директора Танера Савута. Нехай помилує Аллах нашого наставника, ми висловлюємо співчуття його сім'ї та шанувальникам. Ми не забудемо тебе, Танере. Ти завжди залишишся в наших серцях", – йдеться в офіційній заяві Хатайспора.

Нагадаємо, що під завалами також загинув півзахисник команди Крістіан Атсу.