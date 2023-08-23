Карім Бензема швидко зіткнувся з першими проблемами після переїзду в Саудівську Аравію.

Володар "Золотого м'яча" і головний тренер Аль-Іттіхада Нуну Ешпіріту Санту мають серйозні непорозуміння, повідомляє Goal з посиланням на Al-Sharq Al-Awsat.

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Бензема не вписується в тактичні плани португальця, який у попередньому сезоні привів команду до чемпіонства. Ешпіріту Санту взагалі не просив керівництво клубу підписувати 35-річного нападника. У француза свої претензії. Бензема на перших тренуваннях почав втручатися в роботу керманича і чекав отримання капітанської пов'язки. Втім, Ешпіріту Санту нагородив цим статусом вінгера Ромарінью.

Ймовірно, у Аль-Іттіхаді залишиться лише один. Бензема лише 3 місяці тому перебрався з Реала на правах вільного агента і встиг оформити 3+1 в 6 матчах.

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