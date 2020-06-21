Ібрагімовіч може опинитися у Фіорентині

Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч може покинути Сан-Сіро в найближче трансферне вікно, але залишитись в італійській Серії А. Інтерес до нього проявляє Фіорентина.

Досвідчений нападник потрапив до сфери зацікавлень "фіалок", повідомляє La Nazione.

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Менеджмент Фіорентини сподівається, що перехід Ібрагімовіча справить позитивний ефект на мікроклімат у колективі. Схожий трюк боси флорентійців провернули минулоріч, коли підписали іншого ветерана – Франка Рібері. Фіорентина вже вийшла на агента Ібрагімовіча Міно Райолу, щоб з'ясувати ймовірність гучного трансферу. Швед стане вільним агентом влітку.

У нинішньому сезоні Златан Ібрагімовіч провів 10 матчів за Мілан у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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