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Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед продав футболку Де Хеа та передав гроші на благодійність

19:06 82 Читать на русском
Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед продав футболку Де Хеа та передав гроші на благодійність
Бен Фостер / Соцмережі

Воротар Уотфорда Бен Фостер відзначився доблесним вчинком.

У 32-у турі чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вдома обіграв Уотфорд (2:1). Після матчу голкіпер гостей Бен Фостер та воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа обмінялись футболками.

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Через декілька днів воротар "шершнів" виставив футболку іспанця на аукціон з ціною у 1200 фунтів. Всі виручені кошти Фостер перевів на рахунок благодійної організації, яка допомагає хворим на лейкемію.

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До слова, голкіпер Уотфорда довгий час перебував на контракті у Манчестер Юнайтед – з 2005 по 2010 рік. Загалом за "червоних дияволів" англієць зіграв 23 матчі.

Теги
Англія Бен Фостер Бен Фостер Давід Де Хеа Давід Де Хеа Уотфорд Уотфорд
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