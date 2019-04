Колишній голкіпер Манчестер Юнайтед продав футболку Де Хеа та передав гроші на благодійність

Воротар Уотфорда Бен Фостер відзначився доблесним вчинком.

У 32-у турі чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед вдома обіграв Уотфорд (2:1). Після матчу голкіпер гостей Бен Фостер та воротар Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа обмінялись футболками.

Через декілька днів воротар "шершнів" виставив футболку іспанця на аукціон з ціною у 1200 фунтів. Всі виручені кошти Фостер перевів на рахунок благодійної організації, яка допомагає хворим на лейкемію.

До слова, голкіпер Уотфорда довгий час перебував на контракті у Манчестер Юнайтед – з 2005 по 2010 рік. Загалом за "червоних дияволів" англієць зіграв 23 матчі.

Thanks for all the offers! The highest bidder for the @D_DeGea shirt was for £1200 All for @CureLeukaemia pic.twitter.com/WAltPUCaCS