ПСЖ націлився на Де Хеа – парижани готові платити голкіперу космічну зарплату

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа може перебратись в Париж.

Один з найкращих голкіперів сучасності Давід Де Хеа потрапив у коло інтересів ПСЖ, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво Манчестер Юнайтед не готове втамувати фінансові апетити іспанського воротаря, який хоче отримувати близько 350 тисяч фунтів на тиждень. У Парижі не бачать проблеми в такій сумі, тому Давід може серйозно задуматись над переходом.

Чинна угода гравця з МЮ завершується влітку.

У поточному сезоні АПЛ Де Хеа провів 32 матчі, з яких 7 були сухими.

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