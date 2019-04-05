toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЗОРЯ - ДИНАМО ОЛЕКСАНДРІЯ - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ВАЛЕНСІЯ - РЕАЛ МАДРИД

ПСЖ націлився на Де Хеа – парижани готові платити голкіперу космічну зарплату

11:15 349 Читать на русском
ПСЖ націлився на Де Хеа – парижани готові платити голкіперу космічну зарплату
Давід Де Хеа / Фото Diario AS

Голкіпер Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа може перебратись в Париж.

Один з найкращих голкіперів сучасності Давід Де Хеа потрапив у коло інтересів ПСЖ, повідомляє Daily Mail.

Реал розглядає можливість обміну Куртуа на Де Хеа

Керівництво Манчестер Юнайтед не готове втамувати фінансові апетити іспанського воротаря, який хоче отримувати близько 350 тисяч фунтів на тиждень. У Парижі не бачать проблеми в такій сумі, тому Давід може серйозно задуматись над переходом.

Чинна угода гравця з МЮ завершується влітку.

У поточному сезоні АПЛ Де Хеа провів 32 матчі, з яких 7 були сухими.

Фулбеки Клоппа, Сілви Гвардіоли та вбивча зв'язка Сульшера – топ-10 найкращих дуетів АПЛ

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Трансфери Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа Давід Де Хеа Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед ПСЖ ПСЖ Франція
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Манджукіч продовжив контракт з Ювентусом
    Італія — 4 квіт445 Манджукіч продовжив контракт з Ювентусом
5
год
:
36
хв
Рух Винники
18:00
Прикарпаття
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук