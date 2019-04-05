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Бывший голкипер Манчестер Юнайтед продал футболку Де Хеа и передал деньги на благотворительность

19:06 26 Читати українською
Бывший голкипер Манчестер Юнайтед продал футболку Де Хеа и передал деньги на благотворительность
Бен Фостер / Соцсети

Вратарь Уотфорда Бен Фостер отличился доблестным поступком.

В 32-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома обыграл Уотфорд (2:1). После матча голкипер гостей Бен Фостер и вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа обменялись футболками.

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Через несколько дней вратарь "шершней" выставил футболку испанца на аукцион по цене в 1200 фунтов. Все вырученные средства Фостер перевел на счет благотворительной организации, которая помогает больным лейкемией.

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К слову, голкипер Уотфорда долгое время находился на контракте в Манчестер Юнайтед – с 2005 по 2010 год. Всего за "красных дьяволов" англичанин сыграл 23 матча.

Теги
Англия Бен Фостер Бен Фостер Давид Де Хеа Давид Де Хеа Уотфорд Уотфорд
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