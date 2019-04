Бывший голкипер Манчестер Юнайтед продал футболку Де Хеа и передал деньги на благотворительность

Вратарь Уотфорда Бен Фостер отличился доблестным поступком.

В 32-м туре чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома обыграл Уотфорд (2:1). После матча голкипер гостей Бен Фостер и вратарь Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа обменялись футболками.

Через несколько дней вратарь "шершней" выставил футболку испанца на аукцион по цене в 1200 фунтов. Все вырученные средства Фостер перевел на счет благотворительной организации, которая помогает больным лейкемией.

К слову, голкипер Уотфорда долгое время находился на контракте в Манчестер Юнайтед – с 2005 по 2010 год. Всего за "красных дьяволов" англичанин сыграл 23 матча.

Thanks for all the offers! The highest bidder for the @D_DeGea shirt was for £1200 All for @CureLeukaemia pic.twitter.com/WAltPUCaCS