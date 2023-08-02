Іспанський Реал Сосьєдад орендував нападника РБ Лейпциг Андре Сілву. Про це повідомляє клубна прес-служба.

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За офіційними даними, орендна угода гравця розрахована на один рік – до закінчення сезону 2023/24. У іспанців буде право викупу гравця після завершення оренди.

За підсумками останнього сезону 27-річний футболіст забивав та відзначався гольовими передачами по дев’ять разів у 44 матчах.Наразі Андре ще відновлюється від травми коліна, тож до початку сезону може й не встигнути відновитись.

Нагадаємо, португалець відомий своїми виступами в складі Мілана, РБ Лейпциг, іспанської Севільї та Порту. Також Сілва був лідером німецького Айнтрахта, але через травму результативність гравця сильно знизилась.

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