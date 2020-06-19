"Колись це сталося зі Шведом, Гуцуляком, Кравцем та іншими": Ящишин прокоментував ситуацію в Карпатах

Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин розповів про готовність "зелено-білих" до проведення матчу проти Олімпіка у Луцьку та поділився інформацією щодо стану здоров’я "левів".

"Зважаючи на непросту ситуацію в області, ми були готові до проведення домашнього поєдинку не у Львові, відповідно, заздалегідь пропрацьовували низку запасних варіантів, перебували на постійному зв’язку із УПЛ та трансляторами.

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Як виявилось, не даремно, адже сьогодні місцеві органи влади не дали дозволу на проведення матчу у Львові. Зупинились на луцькому "Авангарді", що є резервним стадіоном Карпат. Ми домовилися з Волинню щодо оренди стадіону, відповідно, у неділю проведемо матч саме в Луцьку.

Щодо ситуації із інфікованими карпатівцями – є оптимістичні новини. Сьогодні зранку ми отримали приємні результати. Більшість хлопців, які хворіли, уже повністю одужали (це підтверджують повторні тести) і невдовзі зможуть приступити до тренувань, а після отримання ще одних "мінусових" показників – матимуть можливість вийти на поле під час офіційних матчів.

Наразі ж, протягом останніх днів, Роман Санжар задіював велику кількість дублерів та юніорів – тепер вони зможуть конкурувати за місце у складі з більш досвідченими партнерами. Безперечно, Карпати перебувають далеко не в ідеальних кондиціях – після чергового карантину доводиться вже вкотре повертати фізичну форму. При цьому, саме такі важкі моменти дають шанс проявити себе нашим талантам, як колись це сталося зі Шведом, Гуцуляком, Кравцем, Кльоцом та іншими дітьми, які дебютували у першій команді в 17-18 років. Тепер така можливість є у нового покоління "зелено-білих", – цитує Ящишина офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, через масових спалах COVID-19 у Карпатах, команда Романа Санжара після рестарту УПЛ не провела ще жодного матчу. Поєдинок проти Олімпіка стане першим після довгої паузи.

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