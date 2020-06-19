"Когда-то это произошло со Шведом, Гуцуляком, Кравцом и другими": Ящишин прокомментировал ситуацию в Карпатах

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин рассказал о готовности "зелено-белых" к проведению матча против Олимпика в Луцке и поделился информацией о состоянии здоровья "львов".

"Учитывая непростую ситуацию в области, мы были готовы к проведению домашнего поединка не во Львове, соответственно, заранее прорабатывали ряд запасных вариантов, находились на постоянной связи с УПЛ и трансляторами.

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Как оказалось, не зря, ведь сегодня местные власти не дали разрешения на проведение матча во Львове. Остановились на луцком "Авангарде", который является резервным стадионом Карпат. Мы договорились с Волынью об аренде стадиона, соответственно, в воскресенье проведем матч именно в Луцке.

Относительно ситуации с инфицированными карпатовцами – есть оптимистичные новости. Сегодня утром мы получили приятные результаты. Большинство ребят, которые болели, уже полностью выздоровели (это подтверждают повторные тесты) и вскоре смогут приступить к тренировкам, а после получения еще одних "минусовых" показателей – будут иметь возможность выйти на поле во время официальных матчей.

Пока что, в последние дни, Роман Санжар задействовал большое количество дублеров и юниоров – теперь они смогут конкурировать за место в составе с более опытными партнерами. Бесспорно, Карпаты находятся далеко не в идеальных кондициях – после очередного карантина приходится в очередной раз возвращать физическую форму. При этом, именно такие трудные моменты дают шанс проявить себя нашим талантам, как когда-то это произошло с Шведом, Гуцуляком, Кравцом, Кльоцом и другими детьми, которые дебютировали в первой команде в 17-18 лет. Теперь такая возможность есть у нового поколения "зелено-белых", – цитирует Ящишина официальный сайт Карпат.

Напомним, из-за массовой вспышки COVID-19 в Карпатах, команда Романа Санжара после рестарта УПЛ не провела еще ни одного матча. Поединок против Олимпика станет первым после долгой паузы.

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