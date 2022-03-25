"Якщо Білорусь повністю увійде в цю війну, то з'явиться ще одна "прекрасна" країна, яка остаточно танцює під музику росіян, хоча має свою культуру. Після 24-го числа світ розділився на людей і росіян. А так до росіян ще може додатися Білорусь.

Ми надали платформу для росіян, ми вже зав'язались у цю війну. Воєнна техніка їздить вулицями наших міст. Білорусь та особисто Лукашенко вже стали співучасниками. Білоруських солдатів тут немає, сподіваюся, що їх немає. Але те, що Лукашенко відкрив кордони для входу російської армії, зробило його співучасником. І якщо він віддасть злочинний наказ своїй армії увійти на територію України, то цим хлопцям треба брати із собою чорні мішки, бо повертатимуться вони в них. У нас Біла Русь – не треба робити її червоною.

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Лукашенко і Путін? Кожній тварі по парі. Що один диктатор, що другий. Тільки Путін пішов ще далі, ніж Лукашенко. Він весь світ налаштував проти себе, загнав українських людей у підвали, хоча й сам у підвалі живе. Але якщо в Україні люди вийдуть із підвалів та почнуть відбудовувати свою країну, то він уже своє життя проведе у підвалі. І як казав один мій знайомий: вже настав час замінити у Мавзолеї одного Володимира на іншого. Чим швидше це відбудеться, тим...

Навіть не в нашому житті, і не в житті наших дітей між Росією та Україною будуть теплі стосунки. Росія – країна, яка вночі напала на Україну, і цього тут не забудуть ніколи. У всіх книжках історії Росію будуть називати агресором, який позбавив людей життя і майбутнього. Але вони і своїх людей покарали, багато поколінь будуть неавидіти одне одного, в Росії купа культур і національностей. У них почнеться громадянська війна, якщо зараз вони не ухвалять категоричні рішення", – заявив Хацкевич у коментарі ЧестнОК.

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