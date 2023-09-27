"Ми близько дружили з Артемом, разом проводили час щодня протягом двох років. Я прочитав, що Алієв запитує: де зараз агент Мілевського, де його друзі? Але Артему не допомогли навіть коли він заробляв великі гроші. Я йому щодня говорив: "Збережи свої гроші, купи 2-3 квартири у Києві". Він мав зарплату півтора мільйона на рік. На цю суму можна було купити дві квартири, оренда яких приносила б йому дохід у $3-4 тис. Коли він був тверезий, погоджувався: "Горане, ти правильно кажеш". Але коли випивав, то його голова змінювалася.

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Він мій друг, і я завжди готовий допомогти йому. Але в останні 6-8 місяців він зовсім загубився, зник для всіх наших знайомих. Востаннє бачив його в Румунії, коли Македонія грала з Україною. Ми зняли відео для його каналу. Тоді він мав чудовий вигляд. Але ми маємо спільного друга, у якого Мілевський буває через день, і він розповідав, що після початку війни Артем п'є щодня. Ось буквально щодня, не перестаючи. Я запитував, чому він не їде з Києва. Він чітко відповів, що не хоче, що грав там за Динамо, що нікуди не поїде. Потім я йому писав, але не отримав відповіді.

Артем – розумна і добра людина, але погана сама для себе. Треба його вилікувати. Головне, щоби він не продовжував пити. Я бачив його фото – якщо ти за рік після завершення кар'єри набрав 30 кг, це ненормально. Це серйозна проблема. Треба заспокоїтись, продовжувати жити, працювати. Коли немає роботи, ти тільки п'єш і залишаєшся наодинці з поганими думками. Алкоголь не вирішує проблему", – зазначив Горан Попов.

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