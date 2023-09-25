Перший тиждень лікування 38-річного екс-форварда обійшовся у 175 тисяч грн. Чек з відповідною сумою опублікував журналіст Костянтин Андріюк.

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105 тисяч передбачені за 7 діб стаціонарного лікування, яке включає дієтичне харчування, обслуговування медперсоналом, кисневу терапію та індивідуальний догляд. Ще 70 тисяч потрібно заплатити за лікування, консультації, медикаменти, лабораторні та діагностичні дослідження.

Нагадаємо, після завершення кар'єри футболіста Мілевський на певний час зник з медійного простору. Його нещодавня поява шокувала вболівальників – Артем набрав вагу і візуально має серйозні проблеми зі здоров'ям. Рятувати екс-зірку збірної України зібралась статусна компанія (Євген Селезньов, Олександр Алієв, Ігор Суркіс та інші), однак Мілевський не хотів йти на контакт і ігнорував всі спроби йому допомогти. Нарешті скандального екс-форварда вдалось ушпиталити, а президент Динамо пообіцяв узяти всі витрати на себе.

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