"Мы близко дружили с Артемом, вместе проводили время ежедневно в течение двух лет. Я прочитал, что Алиев спрашивает: где сейчас агент Милевского, где его друзья? Но Артему не помогли, даже когда он зарабатывал большие деньги. Я ему каждый день говорил: "Сохрани свои деньги, купи 2-3 квартиры в Киеве". У него была зарплата полтора миллиона в год. На эту сумму можно было купить две квартиры, аренда которых приносила бы ему доход в $3-4 тыс. Когда он был трезв, соглашался: "Горан, ты правильно говоришь". Но когда выпивал, то его голова менялась.

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Он мой друг, и я всегда готов помочь ему. Но в последние 6-8 месяцев он совсем потерялся, исчез для всех наших знакомых. Последний раз видел его в Румынии, когда Македония играла с Украиной. Мы сняли видео для его канала. Тогда он выглядел великолепно. Но у нас есть общий друг, у которого Милевский бывает через день, и он рассказывал, что после начала войны Артем пьет каждый день. Вот буквально каждый день, не переставая. Я спрашивал, почему он не уезжает из Киева. Он четко ответил, что не хочет, что играл там за Динамо, что никуда не уедет. Потом я ему писал, но не получил ответа.

Артем – умный и добрый человек, но плохой сам для себя. Надо его вылечить. Главное, чтобы он не продолжал пить. Я видел его фото – если ты через год после завершения карьеры набрал 30 кг, это ненормально. Это серьезная проблема. Надо успокоиться, продолжать жить, работать. Когда нет работы, ты только пьешь и остаешься наедине с дурными мыслями. Алкоголь не решает проблему", – отметил Горан Попов.

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