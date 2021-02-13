Українська Прем'єр-ліга почала дарувати курйозні епізоди з першого ігрового дня після зимової паузи.

Матч Минай – Львів має всі шанси запам'ятатися не лише забитими м'ячами.

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Із початком телетрансляції з Ужгорода глядачам кинулася у вічі цікава геометрія газону на стадіоні Авангард. Місцевий агроном, вочевидь, влаштував дрифт при підготовці газону. По бровках поля чітко помітні заокруглення від поворотів косарки, а самі межі кожної смуги виглядають не надто симетричними.

До слова, після першого тайму Минай поступається Львову (0:2) в дебютному матчі Артема Мілевського в складі закарпатців. За "містян" двічі забив Тавареш Альваро.

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