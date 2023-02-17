Хавбек Дмитро Криськів став відкриттям поєдинку Ліги Європи Шахтар – Ренн (2:1). Півзахиснику Шахтаря дуже пощастило, що клуб взимку продав Михайла Мудрика в Челсі – цей трансфер відкрив Криськіву місце у склад Шахтаря і дав новий імпульс. Від цього виграє і клуб, у якого росте нова якісна заміна колишньому лідеру, і, безумовно, сам футболіст. Рішенням продати Мудрика Шахтар продемонстрував, що не тримається за своїх лідерів обома руками (різкий контракт із Динамо, яке суттєво запізнилося з трансферами тих же Андрія Ярмоленка і Віктора Циганкова).

Хоч Дмитро і не є чистим вінгером, але його футбольний інтелект дає підстави припускати, що це може бути наступний великий продаж Шахтаря в Європу. Проти Ренна Криськів був своєрідною "вишенькою на торті", реалізатором моментів. Робив те, що в нього виходить найкраще.

Більше про класний виступ Дмитра Криськіва, перемогу Шахтаря над Ренном і чергове "кіпріотське прокляття" України у євросезоні 2022/23 – у новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

Французи після Ренна знайшли нову зірку в Шахтарі – успіх в ЛЄ допомагає розкрутити ще один топ-трансфер на мільйони