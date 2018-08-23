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Коентрау шукає новий клуб

17:17 454 Читать на русском
Коентрау шукає новий клуб
Фабіу Коентрау / Reuters

Лівий оборонець Фабіу Коентрау, права на якого належать мадридському Реалу, перебуває в пошуках нового клубу.

30-річний португалець прагне змінити клуб у літнє трансферне вікно, повідомляє Marca.

"Леганес? Це все чутки, Андрій – гравець Реала", – дівчина Луніна прокоментувала чутки про оренду голкіпера

Допомогти Коентрау в цьому взялися боси Реала та відомий агент Жорже Мендеш. Наразі вони перебувають у пошуках команди, де лівий захисник зможе отримати регулярну ігрову практику.

Нагадаємо, що минулий сезон латераль провів у лісабонському Спортінгу на правах оренди. Керманич мадридців Хулен Лопетегі не бачить його в складі "вершкових", тому зараз Фабіу Коентрау займається індивідуально на тренувальній базі Реала.

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