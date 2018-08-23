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Коэнтрау ищет новый клуб

17:17 48 Читати українською
Коэнтрау ищет новый клуб
Фабиу Коэнтрау / Reuters

Левый защитник Фабиу Коэнтрау, права на которого принадлежат мадридскому Реалу, находится в поисках нового клуба.

30-летний португалец хочет сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

"Леганес? Это все слухи, Андрей – игрок Реала", – девушка Лунина прокомментировала слухи об аренде голкипера

Помочь Коэнтрау в этом взялись боссы Реала и известный агент Жорже Мендеш. Сейчас они находятся в поисках команды, где левый защитник сможет получить регулярную игровую практику.

Напомним, что прошлый сезон латераль провел в лиссабонском Спортинге на правах аренды. Наставник мадридцев Хулен Лопетеги не видит его в составе "сливочных", поэтому сейчас Фабиу Коэнтрау занимается индивидуально на тренировочной базе Реала.

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