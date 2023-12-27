– Ваша успішна гра за Ракув залишається поза увагою тренерського штабу збірної України. Ви для себе знайшли відповідь?

– Звісно, хочеться отримати запрошення в збірну України, але не зациклююсь на цьому. Я виходжу на кожен матч за Ракув грати на максимум, а решта залежить від Сергія Станіславовича. Я буду щасливий, якщо це трапиться. Якщо ні – вболіватиму і сподіваюся побачити нашу команду на Євро-2024.

В збірній України зараз дуже серйозна конкуренція, тому я стараюся прогресувати і показувати той футбол, щоб на мене звернули увагу.

Директор СК Дніпро-1 розкритикував Реброва і Ротаня за ігнорування підопічних Максимова

– У вашому доробку є один поєдинок у складі збірної. Восени 2021 року ви зіграли у спарингу проти Чехії (1:1). Що запам'яталося з того відрядження?

– Коли змалечку займаєшся футболом ти завжди мрієш потрапити до збірної. Це почесно представляти свою державу. Для мене це було дуже приємно і дало мотиваційний поштовх тримати рівень. Дуже був радий, що мене запросили і дали можливість дебютувати.

– З появою Сергія Реброва на чолі збірної України вважалося, що ваше запрошення – питання часу. Готуючись до інтерв'ю, прочитав, що, коли Ребров очолював Динамо, то він розглядав вашу кандидатуру. Можете пролити світло?

– Я чув про це. Пройшло дуже багато часу. Це вже не має ніякого значення.

– Попереду на збірну чекає плей-офф за вихід на Євро-2024 через Лігу націй. Як розцінюєте шанси нашої команди?

– Я вважаю, що нашій збірній все під силу. Потрібно добре налаштуватися, показати свою гру, яку ми бачили під керівництвом Сергія Реброва. Все в наших руках.

– Вам подобається футбол, який демонструє збірна України?

– Так. Ми почали грати з позиції сили. Важливим є те, що почали здобувати потрібний результат, – цитує Кочергіна портал Український футбол.

Україна – величезний фаворит: суперкомп'ютер визначив шанси збірної на Євро-2024 після жеребкування