– Ваша успешная игра за Ракув остается без внимания тренерского штаба сборной Украины. Вы для себя нашли ответ?

– Конечно, хочется получить приглашение в сборную Украины, но не зацикливаюсь на этом. Я выхожу на каждый матч за Ракув играть на максимум, а остальное зависит от Сергея Станиславовича. Я буду счастлив, если это случится. Если нет – буду болеть и надеюсь увидеть нашу команду на Евро-2024.

В сборной Украины сейчас очень серьезная конкуренция, поэтому я стараюсь прогрессировать и показывать тот футбол, чтобы на меня обратили внимание.

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– В вашем активе есть один поединок в составе сборной. Осенью 2021 года вы сыграли в спарринге против Чехии (1:1). Что запомнилось из этой командировки?

– Когда с детства занимаешься футболом ты всегда мечтаешь попасть в сборную. Это почетно представлять свое государство. Для меня это было очень приятно, и дало мотивационный толчок держать уровень. Очень рад, что меня пригласили и дали возможность дебютировать.

– С появлением Сергея Реброва во главе сборной Украины считалось, что ваше приглашение – вопрос времени. Готовясь к интервью, прочитал, что когда Ребров возглавлял Динамо, то он рассматривал вашу кандидатуру. Можете пролить свет?

– Я слышал об этом. Прошло очень много времени. Это уже не имеет никакого значения.

– Впереди сборную ждет плей-офф за выход на Евро-2024 через Лигу наций. Как вы оцениваете шансы нашей команды?

– Я считаю, что нашей сборной все по силам. Надо хорошо настроиться, показать свою игру, которую мы видели под руководством Сергея Реброва. Всё в наших руках.

– Вам нравится футбол, который демонстрирует сборная Украины?

– Да. Мы стали играть с позиции силы. Важно то, что начали получать нужный результат, – цитирует Кочергина портал Украинский футбол.

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