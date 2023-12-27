Кочергин обратился к Реброву – игрок Ракува ждет вызов в сборную Украины
Украинский полузащитник Владислав Кочергин хочет проверить свои силы в национальной команде.
– Ваша успешная игра за Ракув остается без внимания тренерского штаба сборной Украины. Вы для себя нашли ответ?
– Конечно, хочется получить приглашение в сборную Украины, но не зацикливаюсь на этом. Я выхожу на каждый матч за Ракув играть на максимум, а остальное зависит от Сергея Станиславовича. Я буду счастлив, если это случится. Если нет – буду болеть и надеюсь увидеть нашу команду на Евро-2024.
В сборной Украины сейчас очень серьезная конкуренция, поэтому я стараюсь прогрессировать и показывать тот футбол, чтобы на меня обратили внимание.
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– В вашем активе есть один поединок в составе сборной. Осенью 2021 года вы сыграли в спарринге против Чехии (1:1). Что запомнилось из этой командировки?
– Когда с детства занимаешься футболом ты всегда мечтаешь попасть в сборную. Это почетно представлять свое государство. Для меня это было очень приятно, и дало мотивационный толчок держать уровень. Очень рад, что меня пригласили и дали возможность дебютировать.
– С появлением Сергея Реброва во главе сборной Украины считалось, что ваше приглашение – вопрос времени. Готовясь к интервью, прочитал, что когда Ребров возглавлял Динамо, то он рассматривал вашу кандидатуру. Можете пролить свет?
– Я слышал об этом. Прошло очень много времени. Это уже не имеет никакого значения.
– Впереди сборную ждет плей-офф за выход на Евро-2024 через Лигу наций. Как вы оцениваете шансы нашей команды?
– Я считаю, что нашей сборной все по силам. Надо хорошо настроиться, показать свою игру, которую мы видели под руководством Сергея Реброва. Всё в наших руках.
– Вам нравится футбол, который демонстрирует сборная Украины?
– Да. Мы стали играть с позиции силы. Важно то, что начали получать нужный результат, – цитирует Кочергина портал Украинский футбол.
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