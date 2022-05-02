Кочергін виграв Кубок Польщі – Ракув здолав Лех Кендзьори у скандальному фіналі
Ракув і Лех Познань з'ясовували володаря Кубка Польщі 2021/22. Другий рік поспіль трофей їде у Ченстохову.
Кубок Польщі 2021/22, фінал
Лех Познань – Ракув – 1:3
Голи: Амарал, 52 – Гутковскіс, 6, Вдовяк, 36, Лопес, 76
Вилучення: Арак, 86 (Ракув)
Обидві команди ділять перше місце в чемпіонаті Польщі, набравши по 65 очок за 3 тури до фінішу, а сьогодні визначали володаря національного Кубка. Владислав Кочергін опинився в запасі Ракува, а на лаві Леха сидів Томаш Кендзьора.
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Фінал ознаменувався скандалом ще до початку гри. Фанатам Леха, який цьогоріч святкує 100-річний ювілей, служба безпеки стадіону чомусь заборонила проносити на трибуни великі прапори. Інші вболівальники на знак солідарності з колегами відмовилися проходити на стадіон, а поліція через заворушення застосувала сльозогінний газ. Фінал на стадіоні Народовий у Варшаві мав стати святом, однак був явно зіпсований.
Що стосується безпосередньо гри, то Ракув забив швидкий гол, автором якого став Гутковскіс. Ще до перерви Вдовяк реалізував вихід віч-на-віч і подвоїв перевагу команди з Ченстохови. На старті другого тайму Лех після помилки номінальних гостей поблизу свого штрафного скоротив відставання, але влучний удар Іві Лопеса поставив крапку у скандальному фіналі.
3:1 – підопічні Марека Папшуна захистили статус володаря Кубка Польщі – у минулому сезоні вони теж здобули трофей. Відповідно, це другий поспіль Кубок Польщі для Ракува і перший – для Владислава Кочергіна, який на полі так і не з'явився. Томаш Кендзьора і його Лех мають шанс взяти реванш у чемпіонаті, до фінішу якого залишилося три тури.