Кубок Польщі 2021/22, фінал

Лех Познань – Ракув – 1:3

Голи: Амарал, 52 – Гутковскіс, 6, Вдовяк, 36, Лопес, 76

Вилучення: Арак, 86 (Ракув)

Обидві команди ділять перше місце в чемпіонаті Польщі, набравши по 65 очок за 3 тури до фінішу, а сьогодні визначали володаря національного Кубка. Владислав Кочергін опинився в запасі Ракува, а на лаві Леха сидів Томаш Кендзьора.

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Фінал ознаменувався скандалом ще до початку гри. Фанатам Леха, який цьогоріч святкує 100-річний ювілей, служба безпеки стадіону чомусь заборонила проносити на трибуни великі прапори. Інші вболівальники на знак солідарності з колегами відмовилися проходити на стадіон, а поліція через заворушення застосувала сльозогінний газ. Фінал на стадіоні Народовий у Варшаві мав стати святом, однак був явно зіпсований.

No przecież to jest jakiś sparing. Piknik Narodowy. pic.twitter.com/qJcTrll79v — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) May 2, 2022

Pod bramą 10 Stadionu Narodowego kibice Lecha zaczęli szarpać bramę. Frustracja jest duża, ale to nie był szturm. Po 10 sekundach policja bez ostrzeżenia użyła gazu łzawiącego. Dostały nim też dzieci.



Chora atmosfera finału PP. pic.twitter.com/DhR8NP2laT — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) May 2, 2022

Що стосується безпосередньо гри, то Ракув забив швидкий гол, автором якого став Гутковскіс. Ще до перерви Вдовяк реалізував вихід віч-на-віч і подвоїв перевагу команди з Ченстохови. На старті другого тайму Лех після помилки номінальних гостей поблизу свого штрафного скоротив відставання, але влучний удар Іві Лопеса поставив крапку у скандальному фіналі.

3:1 – підопічні Марека Папшуна захистили статус володаря Кубка Польщі – у минулому сезоні вони теж здобули трофей. Відповідно, це другий поспіль Кубок Польщі для Ракува і перший – для Владислава Кочергіна, який на полі так і не з'явився. Томаш Кендзьора і його Лех мають шанс взяти реванш у чемпіонаті, до фінішу якого залишилося три тури.