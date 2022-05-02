Кубок Польши 2021/22, финал

Лех Познань – Ракув – 1:3

Голы: Амарал, 52 – Гутковскис, 6, Вдовяк, 36, Лопес, 76

Удаление: Арак, 86 (Ракув)

Обе команды делят первое место в чемпионате Польши, набрав по 65 очков за 3 тура до финиша, а сегодня определяли обладателя национального Кубка. Владислав Кочергин оказался в запасе Ракува, а на скамье Леха сидел Томаш Кендзёра.

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Финал ознаменовался скандалом еще до начала игры. Фанатам Леха, который празднует 100-летний юбилей, служба безопасности стадиона почему-то запретила проносить на трибуны большие флаги. Другие болельщики в знак солидарности с коллегами отказались проходить на стадион, а полиция из-за беспорядков применила слезоточивый газ. Финал на стадионе Народовый в Варшаве должен был стать праздником, однако был явно испорчен.

No przecież to jest jakiś sparing. Piknik Narodowy. pic.twitter.com/qJcTrll79v — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) May 2, 2022

Pod bramą 10 Stadionu Narodowego kibice Lecha zaczęli szarpać bramę. Frustracja jest duża, ale to nie był szturm. Po 10 sekundach policja bez ostrzeżenia użyła gazu łzawiącego. Dostały nim też dzieci.



Chora atmosfera finału PP. pic.twitter.com/DhR8NP2laT — Samuel Szczygielski (@SamSzczygielski) May 2, 2022

Что касается непосредственно игры, то Ракув забил быстрый гол, автором которого стал Гутковскис. Еще до перерыва Вдовяк реализовал выход один на один и удвоил преимущество команды из Ченстоховы. На старте второго тайма Лех после ошибки номинальных гостей вблизи своего штрафного сократил отставание, но точный удар Иви Лопеса поставил точку в скандальном финале.

3:1 – подопечные Марека Папшуна защитили статус обладателя Кубка Польши – в прошлом сезоне они тоже завоевали трофей. Соответственно, это второй подряд Кубок Польши для Ракува и первый для Владислава Кочергина, который на поле так и не появился. Томаш Кендзёра и его Лех имеют шанс взять реванш в чемпионате, до финиша которого осталось три тура.