Ракув на виїзді розтрощив Шльонск, а один із голів у ворота суперників відправив Владислав Кочергін. Дивіться відео забитого м'яча на Футбол 24.

Чемпіонат Польщі 2022/23, 7-й тур

Шльонск – Ракув – 1:4

Голи: Еспозіто, 58, (пен.) – П'ясецкі, 14, Кочергін, 47, Новак, 64, Вдов'як, 80

Ракув повів у рахунку на 14 хвилині завдяки голу П'ясецкі, а по перерві Кочергін подвоїв перевагу. Новак навісив з кутового на лінію штрафного, а Владислав ударом в дотик елегантно пробив.

Коноплянка знову не потрапив у заявку Краковії – наставник "смугастих" пояснив відсутність українця

Еспозіто ударом з пенальті відіграв один м'яч, але Новак та Вдов'як добили суперника. Додамо, що Кочергіна замінили на 71 хвилині.

Таким чином, Ракув набрав 10 очок та розташувався на 5 місці, Шльонск з 9 пунктами залишився десятим.

Евертон втратив першу перемогу в АПЛ – Миколенко загубив супермомент і легалізував вирішальний гол Брентфорда