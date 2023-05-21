Ракув здобув вольову перемогу над Віслою Плоцьк – обидва голи в активі Владислава Кочергіна. Дивіться відео голів українця на "Футбол 24".

Чемпіонат Польщі 2022/23, 33-й тур

Вісла Плоцьк – Ракув – 1:2

Голи: Секульський, 10 – Кочергін, 81, 85

Ракув вже оформив чемпіонство, через що команда наприкінці чемпіонату зазнала двох поспіль поразок. Матч проти Вісли міг стати третім таким, адже господарі повели в рахунку вже на 10 хвилині завдяки голу Секульського.

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Рахунок 1:0 тримався до 81 хвилини, коли Кочергін отримав м'яч від Жан Карлоса та метрів з 26 поцілив у дальню дев'ятку. А вже через 4 хвилини Владислав оформив дубль, потужним ударом завершивши комбінацію. Цей гол став останнім у зустрічі.

Зауважимо, що Ракув вже набрав 74 очки, перебуваючи в статусі чемпіона, а Вісла з 37 пунктами залишилась в зоні вильоту.

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