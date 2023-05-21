Ракув одержал волевую победу над Вислой Плоцк – оба гола в активе Владислава Кочергина. Смотрите видео голов украинца на "Футбол 24".

Владислав Кочергин празднует один из забитых мячей / фото из открытых источников

Чемпионат Польши 2022/23, 33-й тур

Висла Плоцк – Ракув – 1:2

Голы: Секульский, 10 – Кочергин, 81, 85

Ракув уже оформил чемпионство, из-за чего команда в конце чемпионата потерпела два подряд поражения. Матч против Вислы мог стать третьим таким, ведь хозяева повели в счете уже на 10 минуте благодаря голу Секульского.

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Счет 1:0 держался до 81 минуты, когда Кочергин получил мяч от Жан Карлоса и метров с 26 попал в дальнюю девятку. А уже через 4 минуты Владислав оформил дубль, мощным ударом завершив комбинацию. Этот гол стал последним во встрече.

Заметим, что Ракув уже набрал 74 очка, находясь в статусе чемпиона, а Висла с 37 пунктами осталась в зоне вылета.

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