Захисник Борнмута Ілля Забарний може занести собі в актив навіть програний поєдинок проти МЮ.

Українець отримав шанс вперше вийти у основі перед домашніми трибунами "вишень".

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Борнмут гідно програв гранду, а Забарний отримав одну з найкращих оцінок в команді. "Солідний домашній дебют в АПЛ", – написала прес-служба клубу, прикріпивши карту дотиків 20-річного центрбека. Вона показує, що Забарний активно працював по всій правій частині поля.

Нагадаємо, 31 січня Борнмут заплатив за вихованця Динамо 20 млн фунтів, але травма зіпсувала адаптацію новачка до АПЛ – всього 207 хвилин на полі. Команда Гері О'Ніла вже гарантувала собі виживання, тому залишається сподіватися на прогрес Забарного у наступному сезоні.

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